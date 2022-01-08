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السبت، 08-01-2022 05:15 م

أول تصريح لأحمد سريوة بعد توقيعه الرسمي للوحدات

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
قال نجم الوحدات أحمد سريوة أنه سعيد لعودته لناديه الأم، معتبرا الرجوع للوحدات بالتحدي الأكبر الذي أنهى جميع الظروف التي صاحبت خروجه من الفريق الأخضر .اضافة اعلان



 
 
 

وقال سريوة في حديث خاص لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية : " أن ابن نادي الوحدات، عدت لبيتي وسنعمل لتحقيق جميع البطولات، الوحدات كبير وأنا واثق بالمنظومة وجميع اللاعبين، أنتظر على أحر من الجمر المشاركة الأولى والظهور أمام الجماهير ".

ووجه نجم منتخب النشامى رسالة للجماهير : " كونوا دائما خلف النادي، أنتم اللاعب الأول بالفريق وسنسعدكم بتحقيق جميع بطولات الموسم" .

وعن مشاركة الوحدات بدوري الأبطال، قال : " الوحدات فريق كبير ومعتاد على البطولات الكبيرة، نحن الممثل الوحيد للأردن وسنمثلها خير تمثيل، أنا على ثقة تامة، وبالطبع كل لاعب يحلم بالمشاركة بدوري الأبطال ".


وكان سريوة قد وقع للوحدات لموسمين، علما أنه ابن نادي الوحدات وسبق له الاحتراف بالسعودية، كما مثل فريقي الفيصلي والسلط .

 




 

 


 

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