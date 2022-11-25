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الجمعة، 25-11-2022 01:35 م

أول تعليق حكومي في مصر على فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين

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الوكيل الاخباري- علقت وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، على فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين في أول مباراة للمنتخبين في كأس العالم قطر 2022.

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وقالت وزيرة الهجرة المصرية خلال لقائها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، إنها تعرب عن تهنئتها القلبية باسم كل المصريين بالخارج لفوز المنتخب السعودي في أول مبارياته بكأس العالم، مشيدة بأدائه المشرف الذي أسعد قلوب المصريين والسعوديين على حد سواء، موضحة أن فوز المملكة العربية السعوية احتفى به المصريون وكأنه فوز لمنتخبهم الوطني، حيث تصدرت التهنئات منصات التواصل الاجتماعي في مصر على مدار أيام.

واستعرضت سها جندي أوجه التعاون بين البلدين في مجال قطاع العمالة المصرية بالمملكة العربية السعودية، وهو القطاع الذي تهتم بأوضاعه كل من وزارتي الهجرة -اتصالا بالعاملين بالخارج- والقوي العاملة التي تعني بأوضاع العمالة المصرية بشكل عام.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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