أول تعليق رسمي من برشلونة على إهانة فينيسيوس

الوكيل الإخباري - علق رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، على التغريدة المسيئة التي أطلقها ميكيل كامبس، نائب المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة البارسا، ضد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد.



وكان كامبس قد كتب،عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "الأمر ليس مرتبطا بالعنصرية، لكنه (فينيسيوس جونيور) يستحق صفعة على وجهه كونه أصبح مهرجا وكسولا".



وجاءت تغريدة كامبس، بعد مباراة ريال مدريد أمام سبورتنج براجا البرتغالي، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي حسمها الميرنجي بهدفين صنعهما فينيسيوس، مقابل هدف.



وقال يوستي، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إذا كان فينيسيوس يستمع إلي، أقول له إن هذا لن يحدث مرة أخرى. حتى لو كانت زلة لسان، لا ينبغي أن يحدث مجددا. لقد كانت تغريدة مؤسفة".



وذكرت تقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، تراجع عن قرار الذهاب إلى ملعب برشلونة لحضور الكلاسيكو وحفل الغداء قبل المباراة، بسبب صمت مجلس إدارة برشلونة على الإساءة التي تعرض لها فينيسيوس جونيور.

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