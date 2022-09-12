الإثنين 12-09-2022
الوكيل الاخباري

الإعلان عن موعد وترتيبات امتحان المفاضلة لطلبة الثانوية الأجنبية

الملك يتلقى رسالة جوابية من مدير الأمن العام

الدفاع المدني: التعامل مع 1281 حالة إسعافيه خلال 24 ساعة

وزارة الخارجية تعلن عن وظيفة ملحق دبلوماسي

دولة عربية ضمن أفضل 10 دول بالعالم

الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

شمول لـ 3 شهور بواقع 100 دينار كل شهر وتغطية جزئية لاشتراكات 18 شهراً خلال استدامة ++

الهواري: 38 ألف طبيب سيتخرج خلال 6 سنوات المقبلة

وزير العمل: لا يوجد ثقافة عيب في الأردن اليوم

وفاة فتاة متأثرة بإصابتها بجريمة يرقا

الإثنين، 12-09-2022 12:01 م

أول تعليق لتوخيل بعد الإقالة من تدريب تشيلسي

9202212113748979196802


الوكيل الإخباري - تحدث توماس توخيل لأول مرة منذ إقالته من منصبه كمدرب لنادي تشيلسي الإنجليزي وعبر عن شعوره بالصدمة بسبب القرار الذي كان مفاجئا.

وعلق توخيل على قرار رحيله وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "هذا أحد أصعب البيانات التي اضطررت إلى كتابتها، وكنت أتمنى ألا أحتاج إلى كتابته لسنوات، أشعر بالصدمة لأن وقتي انتهي في تشيلسي".

اضافة اعلان

 

وتابع توخيل: "شعرت في تشيلسي أنني في بيتي، شكرا جزيلا لجميع الموظفين واللاعبين والمشجعين على تلك اللحظات السعيدة والترحيب الكبير".

وختم توخيل: "إن الفخر والفرح اللذين شعرت بهما لمساعدة الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية سيبقى معي إلى الأبد، يشرفني أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي وستظل الذكريات الماضية دائما مكانا خاصا في قلبي".

وأعلن تشيلسي إقالة مدربه الألماني الذي حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام دينامو زغرب في دور المجموعات من البطولة نفسها (1-0) خارج أرضه.

وعينت إدارة تود بويلي، الذي قال توخيل في مؤتمر صحفي مع بداية الموسم إنه يحاول تعليم أفراد إدارته شيئا من كرة القدم، المدرب الإنجليزي غراهام بوتر خلفا للمدرب الألماني.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920221211223435307436

رونالدو يضع خطة بديلة للرحيل عن مانشستر يونايتد

9202211154123751701151

الأردنية لرياضة السيارات تنظم سباق الدرفت تاندم

9202211155033356938300

لعنة ماني تصيب محمد صلاح

9202211142840210156452

لاعبو مانشستر يونايتد ومدربهم ينقلبون على رونالدو

631dadca423604078b617f8a

لياو يوجه رسالة لجمهور ميلان عقب واقعة طرده

9202211134412905967180

بسبب جنازة الملكة.. 3 مباريات بالدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل