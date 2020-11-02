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الإثنين، 02-11-2020 12:18 م

أول تعليق لرونالدو بعد عودته للتألق مع يوفنتوس

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الوكيل الإخباري- أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بالعودة إلى الملاعب مجددا والتألق مع يوفنتوس، بعد غيابه عن صفوف الفريق لقرابة أسبوعين بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وشارك رونالدو، الذي أصيب بالفيروس في الـ13 من أكتوبر الماضي، بديلا في المباراة التي جمعت يوفنتوس ومضيفه سبيزيا، أمس الأحد، لحساب المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ونجح "الدون" في تسجيل هدفين في الدقائق الـ34 التي لعبها، ليمنح فريق "السيدة العجوز" فوزا كاسحا، بنتيجة 4-1.

وقال صاحب الـ35 عاما بعد المباراة: "لم أستطع اللعب لمدة 20 يوما.. نحن نكتسب الثقة وننمو مع مرور الوقت، لكنني أقول لكم: كريستيانو قد عاد وهذا الأمر الأهم".

كما نشر النجم البرتغالي عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له من مباراة سبيزيا وعلق عليها قائلا: "سعيد بالعودة ومساعدة الفريق بهدفين.. أنجزنا المهمة بنجاح".

 




 

 


 

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