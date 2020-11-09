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الإثنين، 09-11-2020 09:38 ص

أول تعليق لزيدان على سقوط الريال المدوي أمام فالنسيا

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الوكيل الإخباري- أبدى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، استياءه من الخسارة القاسية التي تعرض لها فريقه أمام مضيفه فالنسيا 1-4، أمس الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وقال زيدان عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بعدما سجلنا هدف التقدم، تراجعنا قليلا وغيرنا ديناميكيات ما كنا نفعله.. ومن الصعب فهم ما حدث".


وأضاف: "الندم على اختياراتي للتشكيلة الأساسية؟ كلهم لاعبون لريال مدريد، لذا اخترت هذه التشكيلة".


وأردف: "تقنية الفيديو؟ لن أنتقدها، فهي قرارات تحكيمية".



 




 

 


 

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