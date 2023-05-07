أول تعليق لصلاح بعد إنجازه التاريخي في مباراة برينتفورد

الوكيل الإخباري - أكد محمد صلاح أن الظفر بالنقاط الثلاث أمام برينتفورد هو كل ما يهمه في مباراة حقق خلالها الفرعون المصري العديد من الإنجازات الفردية الرائعة مع ليفربول.



وأحرز صلاح هدف فوز ليفربول (1-0) على ضيفه برينتفورد، أمس السبت، ضمن لقاءات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، ليمنح "الريدز" ثلاث نقاط ثمينة في صراعه على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.



وذكر موقع ليفربول، أن الهدف الذي سجله صلاح في شباك برينتفورد، هو الهدف رقم 100 للفرعون المصري على ملعب "أنفيلد".



ولم تتوقف الأرقام هنا، بل أصبح صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب "أنفيلد"، ويضاف إلى ذلك بلوغه الهدف رقم 30 هذا الموسم في كل البطولات.



وعن هذه الأرقام القياسية قال صلاح بعد مباراة برينتفورد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "نحن بحاجة إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات، لذلك كان هذا هو تركيزنا الأساسي اليوم (أمس). أنا سعيد لأننا فعلنا ذلك، ولا يهم أي شيء أكثر من الثلاث نقاط. الجميع سعداء في غرفة خلع الملابس، هذا رائع، نحن نحتاج فقط للاستمرار".



وعن ما يعنيه تسجيل 100 هدف في "أنفيلد" بالنسبة له، علق صلاح: "هذا يعني لي الكثير، قلت من قبل أنني أشعر أنني في منزلي هنا، أنا سعيد. كل ما نحتاجه هو إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة. بقدر ما أسجل الأهداف يفوز الفريق، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".



وعن وصول عدد أهدافه هذا الموسم لـ30 هدفا للمرة الرابعة في مسيرته مع ليفربول، وتسجيله في 9 مباريات متتالية بـ"أنفيلد"، قال صلاح: "إنه شيء يجعلني فخورا. أنا أعمل بجد والجميع يعرف ويرى ذلك. أنا متحمس لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية وإحراز الأهداف وتحقيق الانتصارات مع الفريق".



وبفضل فوزه على برينتفورد، واصل ليفربول صحوته في الأمتار الأخيرة من الموسم، إذ حقق انتصاره السادس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس.



وبات "الريدز" على بعد نقطة واحدة فقط من غريمه مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علما بأن يونايتد يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

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