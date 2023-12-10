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الأحد، 10-12-2023 04:41 م

أول تعليق لصلاح على إنجازه التاريخي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - أعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته بقيادته فريقه ليفربول للفوز على مضيفه كريستال بالاس 2-1 أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان كريستال بالاس سباقا لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 57 عن طريق جون ماتيتا قبل أن يدرك صلاح التعادل لليفربول في الدقيقة 76.

كما ظهر صلاح في الدقيقة 90، ليصنع الهدف الثاني لليفربول، والذي سجله زميله هارفي إليوت.

ووصل صلاح بعدما هز شباك كريستال بالاس إلى الهدف الـ200 مع ليفربول في جميع المسابقات، ورقم 150 في الدوري الإنجليزي، ليصعد إلى المركز العاشر في ترتيب هدافي المسابقة عبر تاريخها.  

وأصبح صلاح أول لاعب إفريقي يسجل 150 هدفا في الدوري الإنجليزي وأول لاعب غير بريطاني، يصل عدد أهدافه مع ليفربول إلى 200 هدف في كافة المسابقات.

وعن هذه الأرقام القياسية، قال صلاح في تصريحات تلفزيونية بعد لقاء كريستال بالاس: "الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة، إنه شعور عظيم.. أنا سعيد بالرقم القياسي والانتصار".

وبخصوص زميله الشاب هارفي إليوت الذي سجل هدف الفوز، قال صلاح: "إنه فتى جيد.. إنه يتعلم.. أحب أن أدفعه للمزيد في صالة الألعاب الرياضية، ستكون لديه مسيرة جيدة".

وبشأن أوجه التشابه بين الفريق الحالي لليفربول، وذلك الذي أحرز لقب الدوري في موسم 2019-2020، أجاب النجم المصري: "أرى عقلية مواصلة القتال حتى النهاية".

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