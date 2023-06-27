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الثلاثاء، 27-06-2023 10:20 ص

أول تعليق لغوندوغان بعد انضمامه لبرشلونة

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الوكيل الإخباري -  أعرب لاعب الوسط الألماني الدولي إلكاي غوندوغان، عن سعادته بانضمامه لنادي برشلونة.

وأعلن نادي برشلونة الاثنين تعاقده مع غوندوغان بصفقة حرة، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي أول تعليق له على انضمامه للنادي الكتالوني، نشر غوندوغان عبر حسابه على "تويتر"، صورة له بقميص برشلونة، وعلق عليها قائلا "سعيد جدا بالانضمام إلى هذا النادي الرائع.. لا أطيق الانتظار لبدء هذا الفصل الجديد".

وتعاقد برشلونة مع غوندوغان، بعقد يمتد لموسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، مع شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.

وتألق غوندوغان (32 عاما) بشكل لافت مع مانشستر سيتي الموسم المنصرم وأحرز في صفوفه ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، وخاض معه 51 مباراة في مختلف المسابقات مسجلا 11 هدفا.

وحاول مانشستر سيتي تمديد عقد غوندوغان لكن عرضه كان لموسم واحد مع إمكانية إضافة موسم جديد، لكن الألماني فضل عقدا أطول مع برشلونة.

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