أول تعليق للأهلي المصري على المواجهة المحتملة ضد اتحاد جدة السعودي

الوكيل الإخباري - علق حسام غالي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي، عن قرعة كأس العالم للأندية 2023 التي سحبت الثلاثاء في مدينة جدة، ووضعت الفريق المصري في صدام محتمل أمام اتحاد جدة السعودي.



ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح البطولة في 12 ديسمبر القادم، وفي حال فوز الفريق السعودي سيضرب موعدا مع الأهلي المصري في الدور الثاني.



وقال غالي ممثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية، في تصريحات لقنوات "SSC" الرياضية "أتوقع فوز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي".

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أتوقع بأننا سنقابل الاتحاد في ربع النهائيpic.twitter.com/quntFyLPl9 حسام غالي - لاعب الأهلي المصري سابقًا:أتوقع بأننا سنقابل الاتحاد في ربع النهائي #SSC September 5, 2023

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