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السبت، 07-10-2023 11:10 ص

أول تعليق لمدرب النصر السعودي على غضب ماني بعد استبداله في لقاء أبها

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الوكيل الإخباري -  وصف مدرب نادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو، غضب نجم فريقه، السنغالي ساديو ماني عند استبداله في مباراة الفريق أمام أبها بالدوري السعودي، الجمعة، بـ"الطبيعي".

ولم يتقبل ماني قرار كاسترو باستبداله في الدقيقة 80، حيث ظهر السنغالي في مقطع فيديو، وهو يغادر الملعب غاضبا ويلوح بيديه ويتلفظ ببعض الكلمات الغاضبة، كما أنه لم يتوجه للسلام على عبد الرحمن غريب الذي دخل بدلا منه.


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وعن غضب ماني قال كاسترو بعد المباراة: "الأهم أن ماني لم يتجاوز الاحترام، حتى أنا أحيانا أغضب من مستوى بعض اللاعبين في المباراة ولكنني لا أظهر ذلك".


وأضاف: "أكرر أن غضب اللاعب طبيعي ومن حق أي لاعب أن يغضب لكن ألا يتجاوز الاحترام".

وفرط النصر في تقدمه على أبها بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي أوتافيو إدميلسون (الدقيقة 3) والبرازيلي أندرسون تاليسكا (28)، وسقط في فخ التعادل 2-2، حيث قلص التونسي سعد بقير الفارق لأبها قبل نهاية الشوط الأول (36 من ركلة جزاء)، ثم سجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي هدف التعادل القاتل 2-2 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

 

 

ملاعب 

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