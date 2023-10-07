أول تعليق لمدرب النصر السعودي على غضب ماني بعد استبداله في لقاء أبها

ساديو ماني غاضب من تبديله وواضح الشرخ بينه وبين المدرب— ,َخالد ,َالهلالي🥈 (@alq_5aled) October 6, 2023
ي جماعةةة #النصر_يغلي🔥#النصر_ابها pic.twitter.com/bSCZl4riac
وعن غضب ماني قال كاسترو بعد المباراة: "الأهم أن ماني لم يتجاوز الاحترام، حتى أنا أحيانا أغضب من مستوى بعض اللاعبين في المباراة ولكنني لا أظهر ذلك".
وأضاف: "أكرر أن غضب اللاعب طبيعي ومن حق أي لاعب أن يغضب لكن ألا يتجاوز الاحترام".
وفرط النصر في تقدمه على أبها بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي أوتافيو إدميلسون (الدقيقة 3) والبرازيلي أندرسون تاليسكا (28)، وسقط في فخ التعادل 2-2، حيث قلص التونسي سعد بقير الفارق لأبها قبل نهاية الشوط الأول (36 من ركلة جزاء)، ثم سجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي هدف التعادل القاتل 2-2 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة