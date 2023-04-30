أول تعليق لمدرب الهلال بعد التعادل أمام أوراوا

الوكيل الإخباري - علق الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على تفريط فريقه في الفوز على أوراوا الياباني، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.



وقال دياز في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة: «بدأنا بشكل جيد، وضغطنا منافسنا، توجنا ذلك بهدف».



وأضاف: «هذه هي المباريات النهائية، وكل خطأ قد يعقد الأمور»، وتابع : «كما ذكرت سابقًا هو نهائي من مباراتين، وسنقاتل حتى الرمق الأخير».





وواصل المدرب الأرجنتيني: «وضعنا اللياقي كان جيد، تحكمنا وسيطرنا رغم أنها مباراة قوية، وحرصنا على الفوز ولم نوفق في ذلك، وتعودنا على تخطي الظروف الصعبة».



أما فيما يخص طرد سالم الدوسري، رد دياز قائلاً: «ظهر فريقنا بتنظيم أقل بسبب النقص، سنرتب أوراقنا قبل الإياب».

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