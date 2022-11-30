أول تعليق لمدرب منتخب قطر بعد خروج "العنابي" بخفي حنين من المونديال

الوكيل الإخباري - أعرب مدرب منتخب قطر، فيليكس سانشيز، عن سعادته وفخره لكونه جزءا من منظومة "العنابي" خلال السنوات الماضية والتواجد معه في كأس العالم "قطر 2022"، وذلك رغم الخروج المبكر من البطولة.



وخسر "العنابي" مبارياته الثلاث في دور المجموعات وغادر دون أن يحصد أي نقطة، وقد قال سانشيز عن ذلك عقب مباراة قطر وهولندا أمس الثلاثاء: "كانت تجربة جيدة، المشاركة الأولى لنا في كأس العالم وكانت على ملعبنا وبين جماهيرنا، لم نقدم مستوانا المعهود خلال المباراة الأولى (ضد الإكوادور) وهو ما أحزننا كثيرا، اللقاء كان صعبا علينا لعدة أسباب، مثل الضغط والأجواء وقوة المنافس".



وتابع المدرب الإسباني "حاولنا تقديم أداء أفضل والظهور بمستوانا المعهود خلال المباراتين الأخيرتين (ضد السنغال وهولندا)، وقد قدمنا أداء جيدا ونافسنا منتخبين كبيرين في العديد من لحظات المباراتين، لست سعيدا مئة بالمئة، لكنني بالتأكيد فخور بتلك المشاركة".

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وأتم حول مستقبله "سعيد جدا بأنني كنت جزءا من تلك المنظومة وبالمشاركة مع المنتخب القطري في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية، وأن أشارك كذلك في كأس العالم. لن أعيش تجربة مماثلة أبدا، أنا سعيد وفخور بذلك، وسنحاول الآن التمتع ببقية مباريات كأس العالم".



يشار إلى أن قطر خسرت أمام إكوادور (0-2)، والسنغال (1-3)، وهولندا (0-2)، وقد تأهل المنتخبان الأخيران للدور الثاني عن المجموعة الأولى.

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