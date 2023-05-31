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الأربعاء، 31-05-2023 04:53 م

أول تعليق لمرتضى منصور على حكم حبسه مجددا بتهمة سب رئيس الأهلي

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الوكيل الإخباري -  عبر رئيس الزمالك "المعزول" مرتضى منصور عن غضبه بعد صدور حكم من محكمة جنح الاقتصادية في القاهرة، يقضي بحبسه مجددا لمدة 3 أشهر وتغريمه، بتهمة "سب وقذف" رئيس الأهلي محمود الخطيب.

وكان المستشار القانوني لنادي الأهلي، محمد عثمان، أعلن عبر حسابه على "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، عن صدور حكم جديد بحق منصور، يقضي بحبسه وفرض غرامة مالية عليه.

وقال عثمان: "قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح حضوريا بحبس المدعو مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفاله 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه".

وتابع: "وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءه استخدام وسائل التواصل والازعاج".

ورد منصور على صدور قرار حبسه بفيديو على قناته في "يوتيوب"، وقال فيه: "مش عايز أتكلم عن أحكام القضاء، لكن مواد القانون اللي بتحاكم بناء عليها وصدر بها الحكم ضدي 3 أشهر، مفيهاش حبس من الأساس".

وأضاف: "القانون يقول غرامة فقط، وفى القضية دي بالذات أنا حصلت على براءة من قبل، لكنني لن أعلق على أحكام القضاء، والقاضي هو من سيحاسب وحده في قبره على هذا الحكم".

وسبق أن سجن منصور لمدة شهر واحد، وتحديدا من 25 فبراير إلى 25 مارس 2023، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، فيما كانت محكمة القضاء الإداري في القاهرة قد أصدرت حكما يقضي بزوال عضويته من رئاسة مجلس إدارة الزمالك.

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