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الأحد، 11-02-2024 01:54 م

أول تعليق لموسى التعمري بعد نهائي كأس آسيا

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الوكيل الإخباري - نشر اللاعب موسى التعمري في المنتخب الأردني النشامى، الأحد أول رسالة له بعد نهائي بطولة كأس آسيا، برسالة للأردنيين قال فيها: "جمهورنا النشمي يشهد الله أننا بذلنا ما يجب لحب الأّردن ولكم فأعذرونا".
 
وكان منتخب النشامى قد بلغ المشهد الختامي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد على ملعب أحمد بن علي.

وتضم تشكيلة منتخب النشامى: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، محمود مرضي، يزن النعيمات، موسى التعمري وعلي علوان.

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