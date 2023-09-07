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الخميس، 07-09-2023 02:59 م

أول تعليق لنادي ليفربول بعد ترشيح صلاح للفوز بالكرة الذهبية

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الوكيل الإخباري - احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه محمد صلاح بعد إعلان مجلة "فرانس فوتبول" إدراج اسم اللاعب المصري الدولي في قائمة 30 مرشحا لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وكتب نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "محمد صلاح في قائمة أفضل 30 لاعبا في العالم" مصحوبا بصورة النجم المصري.

ورغم ورود اسمه في القائمة المختصرة، فمن المستبعد جدا أن يتوج صلاح بالكرة الذهبية لهذا العام، حيث تصب كل الترشيحات في صالح الأرجنتيني ليونيل ميسي لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية ورفع رصيده إلى 8 بفضل قيادته منتخب "التانغو" للفوز بكأس العالم 2022، والمهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند الذي توج مع مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية تاريخية في الموسم المنصرم كما تصدر قائمة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي.

وستعلن "فرانس فوتبول" الفائز بجائزتها المرموقة في حفل سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس في 30 أكتوبر المقبل.

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