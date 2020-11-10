الثلاثاء 10-11-2020
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الثلاثاء، 10-11-2020 09:35 ص

أول تعليق لوزير الرياضة المصري على خسارة مرتضى منصور في الانتخابات

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، أن خسارة مرتضى منصور، "رئيس نادي الزمالك"، للانتخابات البرلمانية، لن يؤثر على الفريق، ولا على قرارات وزارة الرياضة بخصوص النادي.

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وقال صبحي في تصريحات صحفية، إن نادي الزمالك يمر بمرحلة هامة قبل خوضه نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، مضيفا: "نحاول مساعدة الناديين وإبعادهم عن المشاكل والأزمات كي يحافظوا على تركيزهم للنهائي الإفريقي وتقديم صورة تليق بالكرة المصرية".


وأكد صبحي أن قرارات وزارة الشباب والرياضة الخاصة بنادي الزمالك تلتزم بالقانون، ولن يكون هناك أي قرار خاص بالزمالك قبل النهائي الإفريقي كي لا يتم تشتيت الفريق وللحفاظ على الهدوء داخل النادي.


وشدد الوزير على أن خسارة المستشار مرتضى منصور للانتخابات البرلمانية لن تؤثر على نادي الزمالك، ولا على قرارات وزارة الشباب والرياضة بخصوص النادي.



 




 

 


 

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