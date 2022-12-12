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الإثنين، 12-12-2022 11:11 ص

أول تعليق من أبو تريكة بعد بلوغ المغرب المربع الذهبي لمونديال قطر

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الوكيل الإخباري - علق نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم، محمد أبو تريكة، على تأهل منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على البرتغال.

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وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية": "تشرفنا بالمغرب، ولكن هل من مزيد؟، الآن نحلم أن يحمل منتخب عربي كأس العالم"

وحقق منتخب المغرب فوزا مفاجئا على نظيره البرتغالي بهدف من دون رد، مساء يوم السبت الماضي، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وبات حارس مرمى منتخب المغرب، ياسين بونو، أول حارس إفريقي يحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات بنسخة واحدة من كأس العالم.

وسيكون منتخب المغرب على موعد في الدور نصف النهائي مع نظيره الفرنسي يوم الأربعاء المقبل، على استاد "البيت" بمدينة الخور في قطر. 

 

 

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