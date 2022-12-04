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الأحد، 04-12-2022 12:13 م

أول تعليق من الأسطورة البرازيلية بيليه بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

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الوكيل الإخباري -  قال أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، إنه "قوي" وممتن للدعم الواسع الذي يتلقاه بعد دخوله المستشفى في ساو باولو الأسبوع الماضي، بينما كان يكافح سرطان القولون.

وأضاف اللاعب السابق البالغ من العمر 82 عاما، في منشور عبر "إنستغرام"، أنه يريد الحفاظ على "هدوء وإيجابية الجميع" بعد أن كشف أحدث تقرير طبي أنه لا يزال في حالة مستقرة بينما كان يعالج أيضا من عدوى تنفسية.

وقال بيليه: "أنا قوي، ولدي الكثير من الأمل وأتابع علاجي كالمعتاد.

"لدي الكثير من الإيمان بالله، وكل رسالة من رسائل الحب التي أتلقاها منكم من جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالقوة".

ودخل بيليه، وهو واحد من أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق إن لم يكن الأعظم، المستشفى يوم الثلاثاء الماضي لإعادة تقييم علاجه من السرطان.

وخضع بيليه لجراحة لإزالة ورم في القولون في سبتمبر أيلول 2021 ويتلقى العلاج في المستشفى بشكل منتظم.

"لدي الكثير من الإيمان بالله وكل رسالة من رسائل الحب التي أتلقاها منكم من جميع أنحاء العالم تجعلني ممتلئا بالقوة".

وفي تقرير جديد صدر أمس، قال الطاقم الطبي المعالج في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، إن بيليه يستجيب بشكل جيد للعلاج بعد تشخيص إصابته بعدوى تنفسية، وإن حالته لم تتدهور في آخر 24 ساعة.

وقال الفريق الطبي: "ما زال يخضع للعلاج وهو في حالة مستقرة".

وجاء أحدث تقرير طبي بعد أن ذكرت صحيفة "فوليا دي ساو باولو"، في وقت سابق، أن أسطورة كرة القدم تحت الرعاية الملطفة بعدما لم يعد العلاج الكيماوي يأتي بالنتائج المتوقعة.

وقالت الصحيفة أيضا إنه كان يعاني من تورم عام ومشاكل في القلب عند دخوله المستشفى هذا الأسبوع، مثلما ذكرت سابقا شبكة "ESPN" البرازيل.

ولم يؤكد وكيل أعماله وأفراد عائلته والمستشفى هذه المعلومات.

وقال بيليه في منشور على "إنستغرام" يوم الخميس، إنه في المستشفى في "زيارة شهرية"، وشكر أنصاره على الرسائل الإيجابية التي تلقاها.

وكان بيليه، الذي لعب لمنتخب البرازيل وناديي سانتوس ونيويورك كوزموس، واحدا من أشهر الرياضيين في العالم في أوج مسيرته، ويعد واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

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وفاز بكأس العالم مع البرازيل ثلاث مرات في 1958 و1962 و1970، وهو إنجاز لم ينجح أي لاعب آخر في تحقيقه. ويتصدر أيضا قائمة هدافي منتخب البرازيل عبر العصور برصيد 77 هدفا في 92 مباراة.


وتلقى بيليه رسائل دعم من لاعبين ومشجعين في كأس العالم المقامة في قطر.


وكتب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على تويتر: "ادعوا من أجل الملك".


وقال قائد إنجلترا هاري كين إن المنتخب الإنجليزي بأكمله يتمنى له الشفاء.


وأضاف كين: "نرسل أطيب تمنياتنا له ولعائلته أيضا. (إنه) مصدر إلهام في لعبتنا، ولاعب كرة قدم رائع وشخص مذهل".


كما أضيء برج الشعلة في الدوحة، يوم السبت، برسالة دعم لبيليه تقول: "تعافَ سريعا" تحت صورة لوجهه.


وظهرت لافتة بنفس الرسالة من قبل مشجعين برازيليين في استاد لوسيل يوم الجمعة، قبل الهزيمة 1-صفر أمام الكاميرون.

 

 

ملاعب 

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