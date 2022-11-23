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الأربعاء، 23-11-2022 10:05 ص

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على الأرجنتين - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر رئيس هيئة الترفيه "تركي آل الشيخ"، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يحتفل فيه بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني.

وظهر "آل الشيخ" في الفيديو وهو يعلق على الصورة، التي كان وضعها قبل اللقاء لمشجعين الأرجنتين وهم يبكون وكتب عليها "قريبًا"، وقال: "معلمك فوز، بس تعاند إنت، لا تعاند، قلتلك بنصيحهم".

وسبق أن أعلن "تركي آل الشيخ"، بعد المباراة، عن أن البولفيارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا بمناسبة فوز المنتخب.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر الثلاثاء، على استاد لوسيل، في إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022

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