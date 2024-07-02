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الثلاثاء، 02-07-2024 09:48 ص

أول تعليق من رونالدو بعد تأهل البرتغال

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الوكيل الاخباري -  تحدث كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي على تأهل فريقه إلى ربع نهائي يورو 2024 على حساب سلوفينيا، بركلات الترجيح، فقال: "كنت حزينًا عندما أهدرت ركلة الجزاء، ولم أخطئ من قبل في مثل هذه اللحظات. أوبلاك تصدى للركلة، ولكن، في النهاية حققنا ما أردناه".

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وأضاف: "خسرت مرتين هذا العام بركلات الترجيح، وفزت في المرة الثالثة، هذه هي كرة القدم. كنت حزينًا في البداية وسعيدًا في النهاية. بعض اللحظات لا تجد لها تفسيرًا".

وقال: "البرتغال كانت تستحق الفوز لأن سلوفينيا دافعت لمدة 120 دقيقة، وكنا نستحق أن نسجل ولا نذهب لركلات الترجيح".


 




 

 


 

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