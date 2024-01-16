أول تعليق من عموتة بعد فوز النشامى على ماليزيا

الوكيل الإخباري - قال المدير الفني للمنتخب الوطني الأردني، الحسين عموتة، إن اللاعبين ظهروا بمستوى جيد جداً في مواجهة ماليزيا، والتي انتهت لمصلحة النشامى برباعية نظيفة.



وقال عموتة، خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة ماليزيا، "حققنا فوزاً مستحقاً كنا نبحث عنه من خلال تحضيراتنا السابقة وظهر ذلك من خلال النجاعة الكبيرة في استغلال الفرص وتسجيل الأهداف".



وأضاف، "الانتصار العريض على المنتخب الماليزي سيمنحنا الكثير من الثقة قبل المواجهة المقبلة القوية أمام المنتخب الكوري الجنوبي، وسيضمن لنا حالة ذهنية مثالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".



وردًا على الانتقادات التي سبقت البطولة، أوضح عموتة "الانتقادات شيء عاديّ، وخاصة للمدرب، وهو الحلقة الأضعف في الانتقادات، الحمد لله البداية اكتسبنا من خلالها الثقة المطلوبة من اللاعبين والجماهير".



وأكد أن المنتخب دخل المواجهة أمام ماليزيا بالقوة المطلوبة وبحثنا عن الهدف في أسرع وقت ممكن، متمنيًا أن يظهر المنتخب بنفس المستوى أمام كوريا الجنوبية.



ونوه إلى أن المنتخب يفكر كل مباراة على حدة، فمن المهم اكتساب ثلاثة نقاط، والثقة تمنحنا الحافز للمواجهة القادمة أمام كوريا الجنوبية.



وختم: المقابلة أمام كوريا الجنوبية صعبة لكن سننافس معه.. ولما لا.. وقد يكون الجميع يتوقع فوز المنتخب الكوري لكن لدينا إمكانيات إذا بذلنا الجهود بالتركيز المطلوب.

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