أول تعليق من كين بعد إهداره ركلة الجزاء ضد فرنسا بكأس العالم

الوكيل الإخباري - علق هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، على إهداره ركلة الجزاء أمام فرنسا في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

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وتحدث كين في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “كانت ليلة صعبة علينا، لذا لا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بزملائي في الفريق”.



وتابع: “كانت لدينا فرص أفضل، لكن كرة القدم تحسم من خلال التفاصيل الصغيرة”.



وأضاف: “كقائد للفريق والشخص الذي أضاع ركلة الجزاء، أتحمل المسئولية، وسيتعين أيضًا علي التعايش معها وقبولها”.



وواصل: “شعرت بكل الهدوء والأمان قبل تنفيذ ركلة الجزاء، ولكن ما حدث أنني لم أقم بتنفيذها بالطريقة التي أريد”.



وأتم: “منتخب إنجلترا يمر بفترة جيدة، ولكن الآن، نحن غاضبون جدًا، لأن مشوارنا في كأس العالم قد انتهى، أننا كنا مقتنعين بأننا يمكننا أن نصل إلى النهائي”.

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