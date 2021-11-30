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الثلاثاء، 30-11-2021 08:50 م

أول حالة طرد ،، و 3 ركلات جزاء في كأس العرب

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
تعرض لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، ياسر قاسم لأول حالة طرد بكأس العرب قطر 2021، وذلك إثر حصوله على إنذارين في مباراة منتخب بلاده مع المنتخب العماني لحساب مباريات المجموعة الأولى .اضافة اعلان

 
 

كما شهد اليوم الأول من البطولة 3 ركلات جزاء، الأولى كانت على المنتخب التونسي، في مباراة تونس وموريتانيا لحساب مباريات المجموعة الثانية وسجلها مولاي أحمد بنجاح ، بينما كانت الركلة الثانية للمنتخب العماني وأحرزها صلاح اليحيائي، قيما كانت الثالثة للعراق وأهدرها أيمن حسين لتعاد ويسجلها حسن عبد الكريم.





ويترقب الجميع الإفتتاح الرسمي للبطولة والذي سيسبق مباراة قطر المستضيفة والبحرين، عند الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الأردن .

 




 

 


 

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