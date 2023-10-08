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الأحد، 08-10-2023 04:33 م

أول رد رسمي لإنتر ميامي على أنباء انتقال ميسي لبرشلونة على سبيل الإعارة

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الوكيل الإخباري -  رد مدرب إنتر ميامي، تاتا مارتينو، على إمكانية انتقال نجم فريقه ليونيل ميسي إلى برشلونة في يناير المقبل، وذلك بعد أن فقد إنتر كل آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية في وقت سابق، أن ميسي قد يعود إلى برشلونة على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي المقبل، إذا لم يتأهل إنتر ميامي إلى التصفيات النهائية في الدوري الأمريكي، وهو ما حدث بالفعل اليوم الأحد عندما خسر إنتر أمام سينسيناتي بهدف دون رد.

وسيعيش إنتر فترة فراغ لعدة أسابيع لا تتخللها أي مباريات رسمية، حتى فبراير المقبل عندما يبدأ الموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

وخلال حديثه للصحفيين بعد الخسارة على أرضه أمام سينسيناتي، سئل مارتينو عن إمكانية عودة ميسي البالغ من العمر 36 عاما إلى أوروبا وبالتحديد إلى برشلونة للحفاظ على لياقته البدنية قبل انطلاق الدوري الأمريكي مجددا، فرد المدرب الأرجنتيني ساخرا: "هل هو ذاهب إلى هناك (برشلونة) للاستمتاع؟ ربما سيذهب لزيارة برشلونة. بخلاف ذلك، لا أعرف أي شيء آخر عنه".

وكان ميسي قد رحل عن برشلونة في صيف العام 2021 بعد مسيرة دامت 17 عاما مع النادي الكتالوني لينضم لباريس سان جيرمان الذي ستمر معه لموسمين فقط قبل أن يوقع لإنتر ميامي في يوليو الماضي.

وسجل ميسي، 12 هدفا في 13 مباراة بالدوري والكأس منذ انضمامه إلى ميامي بعقد مدته عامين ونصف.

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