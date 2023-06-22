أول رد رسمي من برشلونة على صفقة جوندوجان

الوكيل ا|لإخباري - علق ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة، على أنباء إتمام التعاقد مع الألماني إلكاي جوندوجان لاعب خط وسط مانشستر سيتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.



ووصل أليماني إلى برشلونة، قادما من ميونخ عقب إتمام التعاقد مع جوندوجان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع السيتي، وفقا للتقارير الصحفية الإسبانية.



والتقى العديد من الصحفيين ووسائل الإعلام، أليماني، في مطار برشلونة عقب وصوله، وبسؤاله عن إتمام صفقة جوندوجان، أجاب: "إذا كان هناك أي خبر سيؤكده النادي".



وأضاف: "رحلاتي كمدير رياضي محترف أمور خاصة وسرية".



وأتم: "سوق الانتقالات بالنسبة لبرشلونة بدأ للتو".



وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد أفادت أمس الأربعاء، بأن جوندوجان اجتاز الفحص الطبي رفقة أطباء برشلونة في مدينة ميونخ، ثم التقى أليماني، ووقع على عقد مع البارسا لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث.

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