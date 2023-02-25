أول رد لليويفا بعد هجوم مشجع على حارس نادي إشبيلية

الوكيل الإخباري - باشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التحقيق بعد أن قام مشجع لفريق أيندهوفن الهولندي باقتحام أرضية الملعب وضرب حارس مرمى فريق إشبيلية، خلال مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي.



وتمكن حارس مرمى إشبيلية، ماركو دميتروفيتش من طرح المشجع أرضا بعد أن اعتدى عليه في وقت متأخر من المباراة التي أقيمت أمس الخميس.



وأحاط لاعبون من كلا الفريقين بالمشجع الذي تم اقتياده بعيدا، كما أطلق العديد من المشجعين في ملعب أيندهوفن صيحات الاستهجان.

ولم يصب دميتروفيتش بأذى وأكمل المباراة.



ولم يصدر "اليويفا" بيانا في هذا الشأن، لكنه أكد يوم الجمعة فتح تحقيق.

وانتهت المباراة بخسارة إشبيلية بنتيجة 0-2 لكنه صعد إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي لتفوقه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



ومن المقرر أن يواجه إشبيلية حامل اللقب ست مرات، فنربخشة التركي في الدور المقبل.

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Sevilla'nın 34 yaşındaki 1.94 boyundaki Sırp kalecisi, kendisine vurmaya çalışan taraftarı etkisiz hale getirdi. 📹PSV taraftarı sahaya girerek Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı.Sevilla'nın 34 yaşındaki 1.94 boyundaki Sırp kalecisi, kendisine vurmaya çalışan taraftarı etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/guyfydBPZS February 24, 2023

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