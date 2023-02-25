السبت 25-02-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يدشن أكبر محطة بينونة للطاقة الشمسية في المملكة

زلزال جديد في تركيا بقوة 5.3 درجة

وفاة مدير مدرسة في الزرقاء

آخر ما توقع به العالم الهولندي قبل وقوع زلزال العراق

الذهب يتراجع لرابع أسبوع على التوالي عالمياً

القوات الأوكرانية تقصف الضفة اليسرى لنهر دنيبر في خيرسون بـ49 قذيفة

ارتفاع وفيات زلزال تركيا إلى 44218

خبراء يشيدون باستثناء وزارة العمل من قرار الإلغاء

الجيش يحبط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة

75 حالة إنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

السبت، 25-02-2023 12:40 م

أول رد لليويفا بعد هجوم مشجع على حارس نادي إشبيلية

220232585930695725838


الوكيل الإخباري - باشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التحقيق بعد أن قام مشجع لفريق أيندهوفن الهولندي باقتحام أرضية الملعب وضرب حارس مرمى فريق إشبيلية، خلال مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي.

وتمكن حارس مرمى إشبيلية، ماركو دميتروفيتش من طرح المشجع أرضا بعد أن اعتدى عليه في وقت متأخر من المباراة التي أقيمت أمس الخميس.

وأحاط لاعبون من كلا الفريقين بالمشجع الذي تم اقتياده بعيدا، كما أطلق العديد من المشجعين في ملعب أيندهوفن صيحات الاستهجان.
ولم يصب دميتروفيتش بأذى وأكمل المباراة.

ولم يصدر "اليويفا" بيانا في هذا الشأن، لكنه أكد يوم الجمعة فتح تحقيق.
وانتهت المباراة بخسارة إشبيلية بنتيجة 0-2 لكنه صعد إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي لتفوقه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن يواجه إشبيلية حامل اللقب ست مرات، فنربخشة التركي في الدور المقبل.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202325123049725924573

ريال مدريد يتحدى أتلتيكو في قمة الثأر والكبرياء بالدوري الإسباني.. الليلة

2202325121841391781293

تسريب هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب بالعالم

2202325105852364057462

بنزيما وجريزمان على رأس التشكيل المتوقع لديربي مدريد

2202325111230240705374

تاليسكا يغادر النصر ويعود للبرازيل.. صورة

220232511263388236507

ليفربول يحاول التخلص من صدمة الريال أمام كريستال بالاس.. الليلة

22023259622652137430

زيدان يتلقى عرضا ضخما للعودة إلى التدريب

أخبار متعلقة
2202359525894457290

شاهد.. هاتريك عالمي للسوري عمر السومة

22023495444571587186

مسعود اوزيل يقرر انهاء مسيرته الكروية

22023212305212979992

مفاجأة حول إيقاف كهربا أمام سياتل الأمريكي

12023319313614902670

نتيجة قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي المسابقة الأعرق في تاريخ كرة القدم

120233092228980399604

هذا ما قاله كلوب بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي

1202328135524395502924

كل ما تريد معرفته عن قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا