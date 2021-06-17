أول رد من شركة كوكاكولا بعد خسارتها 4 مليارات بسبب رونالدو

الوكيل الإخباري - بعد انتشار فيديو إزالة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو اثنين من المشروبات الغازية في مؤتمر صحافي لمنافسات "يورو 2020"، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وضجت به وسائل إعلام عالمية، أتى رد شركة المشروبات العملاقة.

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فقد أكدت "كوكا كولا"التي ترعى تلك البطولة المهمة في عالم كرة القدم، أن لكل شخص الحق في اختيار المشروبات التي يفضلها، وذوقه وميوله الخاصة أيضا.





He moved them and said "Drink water" 😆 Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂He moved them and said "Drink water" 😆 pic.twitter.com/U1aJg9PcXq June 14, 2021

وأوضح متحدث باسم الشركة العملاقة أن الماء يقدم للاعبين في المؤتمرات الصحافية، جنباً إلى جنب مع مشروب "كوكا كولا" التقليدي أو زيرو الخالية من السكر، وفق ما نقلت اليوم صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وكانت أسهم الشركة الشهيرة في عالم المشروبات الغازية تراجعت أمس الثلاثاء، بسبب تصرف النجم الكروي، مهاجم المنتخب البرتغالي.





