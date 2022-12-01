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الخميس، 01-12-2022 02:17 م

أول ضحايا الخروج المبكر من مونديال قطر

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الوكيل الإخباري - أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الإيراني، استقالته من منصبه مدربا للفريق الإيراني، وذلك بعد ساعات من خروج فريقه من الدور الأول في كأس العالم قطر 2022.

وكتب كيروش في رسالته على حسابه على "إنستغرام": "لا يوجد شيء غير أخلاقي عندما لا تحقق أحلامك".

وتابع موجها رسالته للاعبي إيران: "أنا فخور بكم، كنتم رائعين داخل وخارج الملعب".

وأضاف كيروش: "كان شرفا وامتيازا أن أكون جزءا من عائلة كرة القدم هذه.. أعتقد أنكم تستحقون الاحترام الكامل، ومنح المصداقية لبلدكم وأنصار كرة القدم".

وتأتي استقالة كارلوس كيروش من منصبه مدربا للمنتخب الإيراني، عقب فشله في التأهل بالمنتخب الآسيوي إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022.

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وذلك بعد أن خسارة ثقيلة أمام منتخب إنجلترا 2-6 في المباراة الأولى، قبل أن يحقق الانتصار في المباراة الثانية أمام منتخب ويلز 2-0، ويحيي آمال الإيرانيين في بلوغ الدور الثاني.


لكن خسارة الإيرانيين مباراتهم الأخيرة في مرحلة المجموعات أمام المنتخب الأمريكي، أنهت حلم الوصول إلى الدور الثاني بعد أن كان قريبا جدا من تحقيق ذلك، حيث كانت تفصله نقطة واحدة للتأهل لدور ثمن النهائي من كأس العالم.


وقاد كيروش البالغ 69 عاما الكتيبة الإيرانية منذ في سبتمبر 2022، وسبق له تدريب منتخب إيران في الفترة من 2011 إلى غاية 2019.

 

 

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