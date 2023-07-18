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الثلاثاء، 18-07-2023 11:41 ص

أول مشاركة عربية بالمونديال.. مواعيد مباريات منتخب المغرب

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الوكيل الإخباري - سيكون منتخب المغرب لكرة القدم للسيدات أول منتخب عربي يسجل حضوره في نهائيات كأس العالم 2023 المقررة إقامتها في نيوزيلندا وأستراليا.

وتأهل منتخب سيدات "الأطلس" إلى النهائيات بعد حلوله في المركز الثاني من بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات التي استضافتها بلادهن في الفترة ما بين 2 و23 يوليو 2022.

وخسرت سيدات المغرب في النهائي أمام نظيراتهن بجنوب إفريقيا بنتيجة 1-2 في المباراة التي جرت على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

وتقام مباريات النسخة التاسعة من مونديال السيدات في الفترة ما بين 20 يوليو 2023 وأغسطس من العام نفسه.

وأجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرعة كأس العالم للسيدات 22 أكتوبر 2022 في مدينة أوكلاند سيتي، وأوقعت هذه القرعة منتخب المغرب في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.


 

مواعيد مباريات منتخب المغرب في كأس العالم للسيدات
يخوض منتخب المغرب للسيدات أولى مبارياته المونديالية في التاريخ أمام نظيره الألماني على ملعب "ميلبورن المستطيل" بمدينة ملبورن، في 24 يوليو 2023 عند الساعة الـ11:30 صباحا بتوقيت السعودية.

فيما يلاقي المنتخب المغربي في 30 من الشهر نفسه، سيدات كوريا الجنوبية ضمن الجولة الثانية، عند الساعة 7:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "هيندمارش".

فيما ستكون آخر مباريات دور المجموعات بالنسبة للمنتخب العربي الوحيد في البطولة ضد كولومبيا في 3 من أغسطس 2023، عند الساعة 13:00 بتوقيت السعودية، على ملعب "نيب" بمدينة بيرث الأسترالية.

قائمة منتخب سيدات المغرب لكأس العالم

وأعلن الفرنسي رينالد بيدروس، مدرب منتخب المغرب للسيدات، عن القائمة النهائية المشاركة في مونديال السيدات والتي ضمت 23 لاعبة:( خديجة الرميشي، زينب الرضواني، نهيلة بنزين، غزلان شباك، نجاة بدري، فاطمة تكناوت، من نادي الجيش الملكي، حنان أيت الحاج، وسارة قاسي وكنزة شابيل لاعبات فلوري الفرنسي، ونسرين شاد من ليل الفرنسي، ونهلة النقاش من سيرفيت شينول السويسري).

كما شهدت القائمة انضمام اللاعبات (سلمى أماني من ميتز الفرنسي، وابتسام جرايدي من أهلي جدة السعودي وآسيا زهير من شباب المحمدية، وصباح صغير المحترفة في سامبدوريا، ورقية مزراوي لاعبة شارلوروا البلجيكي، وفاطمة الزهراء بريمة من أوروبا الإسباني).

كما تواجدت (أنيسة لحماري من غانغون الفرنسي، وسكينة أوزراوي من أندرلخت البلجيكي، وصوفيا بوفتيني من نهضة بركان، وياسمين المرابط من ليفانتي الإسباني، وإيناس عرويسا المحترفة بصفوف كان الفرنسي، وروزيلا عيان من توتنهام الإنجليزي).

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