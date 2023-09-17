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الأحد، 17-09-2023 04:10 م

أول هزيمة لإنتر ميامي في حقبة الغائب ميسي

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الوكيل الإخباري - تلقى إنتر ميامي في غياب نجمه ليونيل ميسي أول هزيمة منذ وصول المهاجم الأرجنتيني، وذلك أثناء زيارته لملعب أتلانتا يونايتد بنتيجة 5-2.

وسجل الإكوادوري ليوناردو كامبانا هدفي الإنتر، أحدهما من ركلة جزاء، فيما جاءت خماسية أتلانتا عن طريق تريستان مويومبا وكمال ميلر (بالخطأ في مرماه) وبروكس لينون وجورجوس جياكوماكيس وتايلر وولف.

وكسر أتلانتا سلسلة 12 مباراة متتالية بدون خسارة (11 انتصارا وتعادل) لميامي، منذ أول ظهور لميسي.


بهذه النتيجة، يتجمد رصيد إنتر ميامي عند 28 نقطة بعد مرور 27 جولة، بينما يمتلك دي سي يونايتد التاسع (آخر المراكز المؤهلة إلى المراحل النهائية)، 35 نقطة من 29 جولة.

من ناحيته، كان أورلاندو سيتي يعاني الأمرين حتى الدقيقة 68 عندما كان متأخرا 1-3 أمام كولومبوس كرو بثلاثية جوليان جريسل والأوروجوائي دييجو روسي والكولومبي خوان كاميلو هرنانديز.

إلا أن أبناء فلوريدا انتفضوا وحافظ هدف الأرجنتيني مارتين أوخيدا على آمالهم في تعديل النتيجة وهو ما تمكنوا منه بفضل هدف الأوروجوائي فاكوندو توريس وثنائية الأرجنتيني راميرو إنريكي في 86 وق97، ليحقق أورلاندو فوزا عصيبا وملحميا.

وفي مباريات أخرى، تعادل فيلادلفيا يونيون وسينسيناتي 2-2، كما كان التعادل السلبي سيد الموقف في 3 مواجهات هي تلك التي جمعت نيويورك سيتي مع نيويورك ريد بولز، وشارلوت أمام دي سي يونايتد، وكذلك مباراة مونتريال ضد شيكاغو فاير.

بينما انتهت مباراتا هيوستن دينامو مع سانت لويس سيتي، وإف سي دالاس مع سياتل ساوندرز بالتعادل بهدف في كل مرمى.

أما فانكوفر وايتكابس، فقد تغلب على تورنتو في مواجهة كندية خالصة، بينما عاد سبورتنج كانساس سيتي بثلاث نقاط من ملعب مينسوتا يونايتد (0-1).

وفي القسم الغربي، انتهى ديربي لوس أنجلوس بين لوس أنجليس إف سي ولوس أنجلوس جالاكسي لصالح الأول (4-2).

وفاز كولورادو رابيدس على نيو إنجلند ريفوليوشن 2-1، وتغلب سان خوسيه إيرثكويكس بنفس النتيجة على ريل سولت ليك.

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