أونانا يخرج عن صمته بعد استبعاده من منتخب الكاميرون

الوكيل الإخباري - أصدر أندريه أونانا حارس منتخب الكاميرون، بيانا للتعليق على أزمة استبعاده من قائمة الفريق، في كأس العالم 2022.



وخرج أونانا بشكل مفاجئ من تشكيل منتخب الكاميرون لمباراة صربيا، أمس الإثنين، دون الكشف عن السبب.



وبحسب بيان الاتحاد الكاميروني، فقد تم استبعاد أونانا من استكمال باقي مباريات الكاميرون في مونديال قطر، بناء على قرار المدرب سونج، لأسباب تأديبية.



وقال أونانا في بيان رسمي "أريد أن أعبر عن حبي لبلدي والمنتخب الوطني. بالأمس لم يُسمح لي بالتواجد في الملعب لمساعدة الكاميرون، كما أفعل دائمًا، لتحقيق أهداف الفريق".



وأضاف "لقد تصرفت دائمًا بطريقة تقود الفريق إلى النجاح، وبذلت كل جهودي وطاقاتي لإيجاد حلول للموقف، لكن لم تكن هناك إرادة من الجانب الآخر للوصول إلى حل".



وتابع "من الصعب استيعاب بعض اللحظات. ومع ذلك أبدى احترامي وأدعم قرارات المسئولين عن متابعة نجاح فريقنا وبلدنا دائمًا".



وواصل "أمنح كل الدعم لزملائي في الفريق، لأننا أظهرنا قدرتنا على الذهاب بعيدًا في هذه البطولة".



وأتم "القيم التي أروج لها كشخص وكلاعب هي القيم التي تحدد هويتي، والتي حصلت عليها منذ طفولتي من عائلتي، تمثيل الكاميرون شرف.. البلد تأتي دائما أولا.. شكرًا لكم!".

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