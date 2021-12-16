أية المجالي : مسيرتي في تركيا ستبدأ يوم الأحد

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتترقب نجمة المنتخب الوطني والمدافعة السابقة لفريقي شباب الأردن وعمان، أية المجالي، مسيرتها مع فريق كوناك والذي يضم لاعبة وسط المنتخب الوطني وأندية شباب الأردن، الأرثوذكسي وعمان مي سويلم أيضا.وقالت المجالي في تصريح خاص لموقع ملاعب - الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل -أن الاتفاق مع النادي التركي للتوقيع تم من فترة طويلة ولكنها فضلت الإعلان عنه بعد نهاية مهمتهما مع عمان ببطولة الاندية الآسيوية والتي أحرز ممثل الكرة الأردنية لقبها ".وتابعت المجالي : الأجواء بشكل عام ممتازة، مستوى الفريق عالي ، تأقلمنا بصورة ممتازة مع الفريق والأجواء في تركيا، حيث سنخوض يوم الاحد اول مباراة بالدوري ونسعى لتقديم مستويات عالية في أول ظهور لنا بالملاعب التركية" .ويعد فريق كوناك من أهم الفرق التركية وسبق له التتويج بالدوري في 5 مناسبات، وسبق له المشاركة بدوري أبطال أوروبا ؛حيث أكدت المجالي أن المقابل المادي كان جيدا، إلا أنها نظرت لأسم الفريق ومكانته قبل النظر للمردود المالي للصفقة.ويضم الدوري 24 فريق وتم تقسيمهم لـ 11 فريق في كل مجموعة، وستقام بنظام الذهاب والإياب، بواقع 11 مباراة لكل فريق، قبل أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة ليتواجهوا بطريقة خروج المغلوب .