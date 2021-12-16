الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

الخلايلة يسأل الحكومة عن اتفاقيات المياه مع سوريا

الروابدة: علينا اشراك المواطن بصنع القرار وليس صاحب رأي

8 كتل نيابية تضم 121 نائبا و9 نواب مستقلين في الدورة العادية الأولى

إحالة المحافظ علي ماضي إلى التقاعد

طبيب الفقراء "فارس اشرق لبن" يرحل تاركا وراءه حزناً يخيم على المفرق

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4,089 مليون مسافر في الأردن منذ بداية العام

الإعلان عن نقاط المنح والقروض الجامعية - رابط

الحموي: المخابز تعمل 24 ساعة.. وزيادة وعي المواطنين في المنخفضات

المرأة النيابية تستمع لاقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة في التعديلات الدستورية

الخميس، 16-12-2021 02:37 م

أية المجالي : مسيرتي في تركيا ستبدأ يوم الأحد

dabc544a5ca5cb13d0ad6a563d279806


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

تترقب نجمة المنتخب الوطني والمدافعة السابقة لفريقي شباب الأردن وعمان، أية المجالي، مسيرتها مع فريق كوناك والذي يضم لاعبة وسط المنتخب الوطني وأندية شباب الأردن، الأرثوذكسي وعمان مي سويلم أيضا.اضافة اعلان


 
 
وقالت المجالي في تصريح خاص لموقع ملاعب - الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل -أن الاتفاق مع النادي التركي للتوقيع تم من فترة طويلة ولكنها فضلت الإعلان عنه بعد نهاية مهمتهما مع عمان ببطولة الاندية الآسيوية والتي أحرز ممثل الكرة الأردنية لقبها ".

 


وتابعت المجالي : الأجواء بشكل عام ممتازة، مستوى الفريق عالي ، تأقلمنا بصورة ممتازة مع الفريق والأجواء في تركيا، حيث سنخوض يوم الاحد اول مباراة بالدوري ونسعى لتقديم مستويات عالية في أول ظهور لنا بالملاعب التركية" .

 

ويعد فريق كوناك من أهم الفرق التركية وسبق له التتويج بالدوري في 5 مناسبات، وسبق له المشاركة بدوري أبطال أوروبا ؛حيث أكدت المجالي أن المقابل المادي كان جيدا، إلا أنها نظرت لأسم الفريق ومكانته قبل النظر للمردود المالي للصفقة.

 

ويضم الدوري 24 فريق وتم تقسيمهم لـ 11 فريق في كل مجموعة، وستقام بنظام الذهاب والإياب، بواقع 11 مباراة لكل فريق، قبل أن يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة ليتواجهوا بطريقة خروج المغلوب .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
122021161388676091285

أول صفقات الموسم الكروي الجديد

FEubP_0WUAoOqi0

إعلامي شهير يشكر حمد واللاعبين والاتحاد ،، وتعليق الخطيب !! (فيديو)

2

نجم النشامى يودع جماهير فريقه برسالة مؤثرة

84256839_1543808582424593_9002929752306089984_n

الوحدات يترقب الانتخابات ،، من سيقود السفينة الخضراء !!

FBK_dnbX0BQUd0P

الإسماعيلي المصري يتحرك لضم نجم منتخب النشامى

1220211412916848833296

دغلس يعود للدكة ،، و مايك ويليامز 10 على 10

أخبار متعلقة
-130560316

منتخبنا الأكثر مشاركة بتاريخ كأس العرب ،، نظرة تاريخية

1120213023413502448878

سوريا تخسر من الإمارات في مستهل مشوارهما بكأس العرب

بكاء-لاعب-تونس

تونس تفتتح كأس العرب بفوز ثقيل على موريتانيا

FFdKmuzXIAApr3q

أول حالة طرد ،، و 3 ركلات جزاء في كأس العرب

11202129153142867380877

معتز ياسين أكبر لاعبي بطولة كأس العرب

DxTEz9dWwAAk0B0

كأس العرب ،، تعليمات هامة بعد إدراج الأردن على القائمة الحمراء في قطر