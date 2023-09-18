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الإثنين، 18-09-2023 11:40 ص

أين ميسي؟.. تغريدة مثيرة من أتلانتا يونايتد بعد الفوز على إنتر ميامي

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الوكيل الإخباري - وجه نادي أتلانتا يونايتد رسالة "شديدة اللهجة" لضيفه إنتر ميامي، بعد الفوز الساحق عليه (5-2) في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS".

وخسر إنتر ميامي في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث قالت شبكة "CNN" إن "البرغوث" تمت إراحته بسبب ظهوره في مباريات عدة في الآونة الأخيرة.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي أتلانتا يونايتد "تغريدة" عبر منصة "إكس"، عقب صافرة نهاية المباراة: "أخبروهم بأن يحضروا الفريق بأكمله في المرة القادمة"، في إشارة إلى نادي إنتر ميامي وضرورة اصطحاب ميسي في المباراة المقبلة بين الفريقين.

 

 

وقد مني نادي إنتر ميامي بالهزيمة الأولى منذ انضمام ليونيل ميسي (36 عاما) إلى صفوفه، في يوليو الماضي، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسية، في صفقة انتقال حر.

 

ملاعب 

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