إبراهيموفيتش يسجل 400 هدف في مسيرته الكروية

الوكيل الاخباري - سجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان هدفا عالميا فى شباك نادي روما ‏في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي، على ملعب الأولمبيكو.



وساهم السويدي ابراهيموفيتش فى تحقيق فريقه فوزا هاما على روما فى قمة الكالتشيو الايطالي بنتيحة ٢/ ١.



السويدي زلاتان ابراهيموفيتش بمثابة مهاجم عظيم غير متوج بالكرة الذهبية على مدار تاريخه الكروي.



ويعتبر السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مختلفا في كل شيئ وواصل كتابة التاريخ حيث يتمتع بالشخصية القوية والشغف وتقديم الدروس في كيفية الإستمرارية.



يؤمن السويدي زلاتان ابراهيموفيتش بأن العمر مجرد رقم بفضل العامل الذهني والبدني الذى يتمتع به.



السويدي زلاتان ابراهيموفيتش صاحب الـ 40 عاما العمر عنده مجرد رقم فقط عبر تقديمه مردودا قويا داخل المستطيل الأخضر.



يمتلك السويدي زلاتان ابراهيموفيتش 400 هدفا مع الأندية التي لعب لها في مسيرته التي جاءت على النحو التالي:



52 هدفا مع فريق لوس أنجلوس جالاكسي الامريكى.

150 هدفا في بطولة الدوري الإيطالي التي جاءت كالاتي:

70 هدفا مع ميلان.

57 هدفا مع انتر ميلان.

23 هدف مع يوفنتوس

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