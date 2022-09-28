الأربعاء 28-09-2022
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16 مرشحا لانتخابات صناعة اربد مع إقفال باب الترشيح
حوارية في بنك تنمية المدن لاستشراف المستقبل
المناطق التنموية تنفذ حملة للحفاظ على بيئة منطقة البحر الميت
إطلاق مدرستين حقليتين لسيدات المجتمع المحلي في البادية الشمالية
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أخبار الشركات
HUAWEI MateBook X Pro:الحاسوب المحمول الأكثر أناقة والأعلى أداءً في الأردن
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زين والهيئة الملكية الأردنية للأفلام تُجددان اتفاقيتهما الاستراتيجية
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كورونا
بعد 7 موجات كورونا.. اليابان تعلن نسبة مناعة القطيع
كوريا الشمالية توصي بارتداء كمامة الوجه للوقاية من الإنفلونزا
999 إصابة جديدة بكورونا في الصين
عالم فيروسات روسي يحدد موعد نهاية جائحة فيروس كورونا
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