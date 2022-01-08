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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاعلم موقع ملاعب أن نجم فريق الوحدات إبراهيم الجوابري يدرس عددا من العروض الإحترافية العربية، وذلك بعد إنتهاء عقده مع الفريق الأخضر والذي مثله في آخر موسمين وتوج معه بالعديد من الألقاب .وقال مصدر مقرب من اللاعب أن إدارة الوحدات لم تتواصل مع اللاعب حتى الآن، علما أنه تلقى عددا من العروض المحلية المميزة، إلا أنه يفضل الإحتراف خارجيا .وكان الجوابري ثالث هدافي الوحدات بدوري المحترفين بالموسم الماضي، بـ 5 أهداف وبفارق هدف عن أنس العوضات والسنغالي عبد العزيز نداي أصحاب الأهداف الستة، كما سجل هدفين في البطولات الأخرى .