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السبت، 08-01-2022 05:19 م

إبراهيم الجوابري يدرس عددا من العروض الإحترافية



الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
علم موقع ملاعب أن نجم فريق الوحدات إبراهيم الجوابري يدرس عددا من العروض الإحترافية العربية، وذلك بعد إنتهاء عقده مع الفريق الأخضر والذي مثله في آخر موسمين وتوج معه بالعديد من الألقاب .اضافة اعلان


 
 

وقال مصدر مقرب من اللاعب أن إدارة الوحدات لم تتواصل مع اللاعب حتى الآن، علما أنه تلقى عددا من العروض المحلية المميزة، إلا أنه يفضل الإحتراف خارجيا .

وكان الجوابري ثالث هدافي الوحدات بدوري المحترفين بالموسم الماضي، بـ 5 أهداف وبفارق هدف عن أنس العوضات والسنغالي عبد العزيز نداي أصحاب الأهداف الستة، كما سجل هدفين في البطولات الأخرى .

 




 

 


 

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