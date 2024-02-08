إبراهيم حسن يرد على أنباء خلاف حسام ومحمد صلاح

الوكيل الإخباري - أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أنه لا مكان إلا للمخلصين في قائمة الفراعنة بالفترة المقبلة تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.



وقال إبراهيم حسن عبر قناة سي بي سي المصرية: "أشكر الجماهير المصرية التي دعمت قرار تولي التوأم تدريب منتخب مصر وهذا الأمر يضع علينا حملا كبيرا لتحقيق آمالهم. أعدهم بأن نجتهد ونخلص من أجل إسعادهم".



وأوضح: "من يعرف قيمة مصر هو من سيتواجد ضمن المنتخب، نحب المخلص من أجل المكان الذي يلعب فيه والتواجد في المنتخب الأول أمر مختلف. التخاذل غير مقبول".



وتابع: "لا نمانع المشاركة في الدورة الودية بالإمارات وهي فرصة جيدة لكي نرى اللاعبين، وحاليا هناك مناقشات بالتنسيق مع اتحاد الكرة لإضافة عنصر شاب للجهاز الفني إلى جانب الأسماء التي تم الإعلان عنها".



وحول توتر العلاقة بين محمد صلاح وحسام حسن قال: "ما يتردد نغمة غريبة من البعض. قيمة المحترفين كبيرة جدا وعلى رأسهم محمد صلاح".



وزاد إبراهيم: "نحتاج كل اللاعبين المهمين لكي يصنعوا الفارق بالفترة المقبلة. أي لاعب يفيد منتخب مصر سنضعه فوق رؤوسنا أنا وحسام حسن. نسعد بأي لاعب قادر على أن يصنع الفارق. لا ندلل أي لاعب لكننا نمنح كل لاعب قيمته".



وأكد: "البعض يريد تصدير مشكلات لكن سيتم التواصل مع محمد صلاح وحجازي وتريزيجيه وغيرهم. ولن نضم أي لاعب غير جاهز على حساب منتخب مصر ولاعب آخر يجتهد.. ليس بيننا وبين أي لاعب خلاف وأطالب البعض بالهدوء. لا توجد أي مشكلة مع صلاح".



وختم: "هدفنا النزول بمعدل الأعمار والنظر للاعبين في المنتخب الأولمبي لكننا أيضا لن ننظر للسن كمعيار في التقييم الفني وهدفنا دائما إيجاد البدائل".

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