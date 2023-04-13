إبراهيم دياز يرفض الحديث عن عودته لريال مدريد

الوكيل الإخباري - رفض إبراهيم دياز، لاعب ميلان الإيطالي، والمعار من صفوف ريال مدريد، الحديث عن إمكانية عودته مجددا لصفوف الميرنجي، بالصيف المقبل.



وساهم دياز في انتصار ميلان الصعب على نابولي بنتيجة (1-0)، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.



وقال دياز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ريال مدريد. أنا سعيد ومبتهج في ميلان، ولكن أكثر سعادة بالفريق لأننا نستحق ذلك. أنا سعيد بما أقوم به، وهناك الكثير مما يتعين علينا فعله".

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