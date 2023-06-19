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الإثنين، 19-06-2023 12:55 م

إجراء رسمي من الفيفا بشأن احتفال أفشة

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الوكيل الإخباري - كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية واتحاد كرة القدم عن تلقيهم استفسارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الاحتفال الذي قام به محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي بهدفه ضد طلائع الجيش

وقال عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، في تصريح لبرنامج الماتش بقناة صدى البلد:"الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استفسر من الاتحاد المصري حول احتفال محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بهدفه ضد طلائع الجيش (بشأن الاشتباه في تقديم التحية النازية المحظورة).. والأهلي لم يرد حتى الآن، وإذا طلب منا الفيفا أي توضيح نحن مستعدون لذلك".

وكان "أفشة" قد سجل هدفا في مرمى طلائع الجيش بالدقيقة الـ 46، واحتفل بالإشارة إلى أحد الأشخاص المتواجدين في المدرجات بذراعه المفرودة نحوه، شبيهة بالتحية النازية التي كانت تؤدى لـ"هتلر".

وربط البعض احتفال أفشة بواقعة احتفال اليوناني جيورجيوس كاتيديس لاعب وسط أيك آثينا، الذي عوقب بالإيقاف مدى الحياة من جانب الاتحاد اليوناني لكرة القدم، بسبب أداء التحية النازية للجماهير خلال إحدى مباريات الدوري المحلي.

وكشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير سابقا، أن "فيفا أرسل للاتحاد المصري خطابا يخطره فيه بتسلمه شكوى بشأن احتفال أفشة، وأنه يريد معرفة كواليس الأمر، ومنح الاتحاد مهلة 60 يوما للرد وإلا سيقوم بفتح تحقيق في الأمر إن لم يحصل على رد خلال المدة المحددة".

وأوضح: "اتحاد الكرة أرسل الخطاب للنادي الأهلي، وبالفعل الأهلي قام بتجهيز فيديو لاحتفال أفشة مع ملف كامل ورد شامل بشأن الواقعة لإرساله إلى الفيفا وإنهاء الأمر".

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 62 نقطة من 24 مباراة فقط، ولديه 7 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يتصدر بيراميدز بشكل مؤقت برصيد 64 نقطة من 30 مباراة.

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