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الإثنين، 17-04-2023 03:48 م

إحالة قضية فالفيردي للاتحاد الإسباني.. وهذه العقوبة المتوقعة

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الوكيل الإخباري - شهدت قضية فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، قرارًا جديدًا، اليوم الإثنين، عقب فحص الملف من جانب اللجنة الوطنية لمكافحة العنف.


كانت العديد من التقارير، أشارت إلى أنَّ فالفيردي انتظر أليكس باينا، لاعب فياريال، بجوار حافلة الفريق عقب مباراة الفريقين، وقال النجم الأوروجواياني للاعب فياريال: "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني"، ثم ضربه بلكمة في الوجه.

واتهمت التقارير، أليكس باينا بأنه قال لفالفيردي في مباراة الفريقين بكأس ملك إسبانيا يوم 19 يناير/كانون ثان الماضي: "ابكِ الآن؛ لأن ابنك لن يولد".

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد أحالت لجنة مكافحة العنف، القضية إلى لجنة المنافسة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، التي ستجتمع يوم الأربعاء، لفتح الملف بشكل استثنائي.

وأشارت إلى أن لجنة المنافسة ستستدعي فالفيردي وباينا للإدلاء بأقوالهما في الواقعة، ومن المتوقع صدور قرار العقوبة في غضون شهر ونصف.

وأوضحت أن "انتقال القضية للاتحاد الإسباني يعني أن عقوبة فالفيردي لن تخضع لقانون الرياضة بشكل مباشر، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تكون العقوبة عبارة عن إيقاف ما 4 إلى 12 مباراة.

وذكرت أن فالفيردي كان مهددا بعقوبة أكثر قسوة، إذا استمرت لجنة مكافحة العنف في التحقيق بالقضية.

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