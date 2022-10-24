الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

الإثنين، 24-10-2022 04:56 م

إدارة الوحدات تفك عقوبة إبراهيم صبرة

1020222416153269874159


الوكيل الإخباري - قررت الهيئة الإدارية لنادي الوحدات الأردني، اليوم الاثنين، فك عقوبة الإيقاف بحق إبراهيم صبرة لاعب فريق 17 عاما.

ووافقت إدارة الوحدات على فك العقوبة عن اللاعب بعد أن تقدم والده بكتاب اعتذار رسمي للنادي، عما بدر مؤخرا منه.

وسافر اللاعب دون إذن رسمي من إدارة الوحدات إلى دولة الإمارات العربية للخضوع لتجربة اختبار في أحد أندية الشهيرة هناك، مما يتعارض مع قوانين النادي الأردني ولوائحه الداخلية.

من جهته أكد رئيس الهيئة الإدارية د.بشار حوامدة وفقا لموقع ناديه، أن الوحدات يعتز بكافة لاعبيه.

وعد حوامدة تصرف اللاعب "سحابة صيف عابرة"، ودعاه لتطوير نفسه وصقل موهبته تدريجيا من خلال فرق الفئات العمرية بالنادي وصولا للفريق الأول، لتصبح فرصة الاحتراف متاحة له في الوقت المناسب.

ويحتل الوحدات المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 46 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن الفيصلي المتصدر.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020222415550163455729

اتحاد الإعلام الرياضي ينعى رأفت سارة

10202224104410739048189 (1)

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1020222411251863798375

اجتماع حاسم بين رونالدو وتين هاج

1020222494520948811662 (1)

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1020222315179790969521

صلاح وبنزيما مفاجأة آل الشيخ في موسم الرياض (فيديو)

10202223153230919655439

منتخب الشابات يفوز على نظيره اللبناني ببطولة غرب آسيا

أخبار متعلقة
9202228113845989242659

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

9202228102941751060274

رونالدو يشعل غضب جماهير البرتغال

920222716152616089478

المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ومواعيد المباريات

9202227141921907272259

انطلاق المرحلة الأخيرة لمبيعات تذاكر كأس العالم 2022

92022271345911385298

ضربة قاتلة.. الإعلام والجمهور البرتغالي يشنون حربا على رونالدو

9202227114323938359297

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة