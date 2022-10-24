إدارة الوحدات تفك عقوبة إبراهيم صبرة

الوكيل الإخباري - قررت الهيئة الإدارية لنادي الوحدات الأردني، اليوم الاثنين، فك عقوبة الإيقاف بحق إبراهيم صبرة لاعب فريق 17 عاما.



ووافقت إدارة الوحدات على فك العقوبة عن اللاعب بعد أن تقدم والده بكتاب اعتذار رسمي للنادي، عما بدر مؤخرا منه.



وسافر اللاعب دون إذن رسمي من إدارة الوحدات إلى دولة الإمارات العربية للخضوع لتجربة اختبار في أحد أندية الشهيرة هناك، مما يتعارض مع قوانين النادي الأردني ولوائحه الداخلية.



من جهته أكد رئيس الهيئة الإدارية د.بشار حوامدة وفقا لموقع ناديه، أن الوحدات يعتز بكافة لاعبيه.



وعد حوامدة تصرف اللاعب "سحابة صيف عابرة"، ودعاه لتطوير نفسه وصقل موهبته تدريجيا من خلال فرق الفئات العمرية بالنادي وصولا للفريق الأول، لتصبح فرصة الاحتراف متاحة له في الوقت المناسب.



ويحتل الوحدات المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأردني برصيد 46 نقطة، متأخرا بنقطة واحدة عن الفيصلي المتصدر.

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