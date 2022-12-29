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الخميس، 29-12-2022 12:19 م

إريكسن يعلق على رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري - أكد لاعب وسط مانشستر يونايتد، كريستيان إريكسن، أنه "حزين" لأن كريستيانو رونالدو لم يعد في صفوف يونايتد، مصرا في الآن ذاته على أن النادي يمكنه المضي قدما من دون النجم البرتغالي.

وقال لاعب الوسط الدنماركي، أمس الاثنين، غداة الفوز الأول ليونايتد بثلاثية نظيفة على نوتنغهام فوريست في الدوري الإنجليزي منذ الرحيل المثير للجدل لرونالدو "نشعر بالحزن لأن رونالدو ليس جزءا من ذلك".

وأضاف "إرثه واسمه في أي ناد مميز. بالنسبة لي، كان من الرائع أن أكون محظوظا باللعب إلى جانبه في مسيرتي الكروية".

وتابع إريكسن "كرة القدم مستمرة. تشعر أن المباراة التالية بعد ذلك، سينسى الناس ما كانت عليه الأمور سابقا، وحاليا ينصب تركيزنا على أنه (رونالدو) لم يعد معنا".

وانتهت التجربة الثانية لرونالدو في مانشستر يونايتد بخروجه من الباب الضيق بالتزامن مع إقامة مونديال قطر بعد مقابلة نارية انتقد فيها مدربه الهولندي إريك تن هاغ ومالكي النادي.

أما داخل المستطيل الأخضر، فقد خفت تأثير رونالدو منذ أن تسلم المدرب الهولندي زمام الأمور الفنية مطلع الموسم الحالي.

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