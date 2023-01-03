الثلاثاء 03-01-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يهدم 5 منازل في يطا جنوب الخليل

ارتفاع رؤوس الأموال المسجلة في مراقبة الشركات 67 % عام 2022

اجتماع لجنة الأوبئة.. لا إجراءات جديدة وتقييم الحالة الوبائية بعد أسبوعين

إصابتان بحادث تصادم واحتراق دراجة نارية بالأغوار الشمالية

دعوة الإعلام لتغطية المؤتمر الدولي العاشر للخدمات

الخارجية الروسية: كوريا الجنوبية انضمت للعقوبات الغربية ضد موسكو بسبب الضغوطات الأمريكية

التربية تنعى ثلاث طالبات إثر حريق خيمتين في الأغوار الجنوبية

جوالة اليرموك ينفذون مبادرة اكسوهم خيرا بالشونة الشمالية

نقيب شركات التخليص يطالب بإعادة الرسوم التي استوفيت نتيجة الإضراب وأعفتها الحكومة

وفاة الطفل كنان الحسن ووالدته تنعاه بكلمات مؤثرة

الثلاثاء، 03-01-2023 04:03 م

إزاحة الستار عن موعد إعلان تجديد عقد ميسي

12023313192588498546


الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، موعد إعلان العقد الجديد للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

ويرتبط ليونيل ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر لكن بشرط موافقة الطرفين.

وزعمت العديد من التقارير في الأسابيع الماضية، أن ميسي على أعتاب تجديد عقده مع الفريق الباريسي حتى 2024.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي سينهي التفاصيل الأخيرة في عقده الجديد مع سان جيرمان خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب انتهاء إجازته الخاصة بكأس العالم.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن سان جيرمان سيعلن تجديد ميسي بشكل رسمي هذا الأسبوع، إذا سارت الأمور على النحو المتوقع.

ونجح ليونيل ميسي مؤخرًا في حصد لقب كأس العالم، لأول مرة في مسيرته رفقة منتخب الأرجنتين.

اضافة اعلان

 

ملاعب

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120233145247508263907

رونالدو يخضع للكشف الطبي في النصر

120233151054784813489 (1)

النصر يسعى لصفقة من الدوري الإسباني

12023315297385957955

تغريدة غامضة للرئيس السابق لنادي "النصر" السعودي عن ميسي

120233134110941399303 (1)

صحيفة برتغالية شهيرة تصدم جماهير النصر!

1202339014165097460 (1)

مفاجأة كبيرة في عقد كريستيانو مع النصر

120233114441321760759

تعرف على القناة المجانية الناقلة لتقديم رونالدو في السعودية

أخبار متعلقة
12023311127638751394

ميسي يزف نبأ سارا لسان جيرمان

12202219114541278975791

هل تم ارتكاب خطأ تحكيمي حرم فرنسا من التتويج بكأس العالم!

12202218234447959282031

ميسي يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

12202218184948938731553

ميسي يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ كأس العالم

12202214104616196953788

ميسي وأساطير الأرجنتين يكشفون سبب وصولهم لنهائي كأس العالم

122022149335292412570

بطائرة الهليكوبتر .. ميسي يحلق في السماء (فيديو)