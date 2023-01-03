إزاحة الستار عن موعد إعلان تجديد عقد ميسي

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، موعد إعلان العقد الجديد للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.



ويرتبط ليونيل ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر لكن بشرط موافقة الطرفين.



وزعمت العديد من التقارير في الأسابيع الماضية، أن ميسي على أعتاب تجديد عقده مع الفريق الباريسي حتى 2024.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي سينهي التفاصيل الأخيرة في عقده الجديد مع سان جيرمان خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب انتهاء إجازته الخاصة بكأس العالم.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن سان جيرمان سيعلن تجديد ميسي بشكل رسمي هذا الأسبوع، إذا سارت الأمور على النحو المتوقع.



ونجح ليونيل ميسي مؤخرًا في حصد لقب كأس العالم، لأول مرة في مسيرته رفقة منتخب الأرجنتين.

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