إسبانيا تبحث عن فوز جديد

الوكيل الإخباري-

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يحل منتخب إسبانيا ضيفًا على نظيره منتخب أوكرانيا، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب «مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي» في أوكرانيا.يأمل المنتخب الإسباني في حكم صدارته على قمة المجموعة الرابعة، في ظل الإصابات التي طالت الفريق حيث خرج الثنائي الاسباني جيرارد مورينو ودييجو يورنتي من قائمة الفريق، بعد تعرضهم للإصابة في التدريبات داخل معسكر الفريق استعدادًا للمباراة.ويحاول إنريكي تكرار الفوز علي منتخب أوكرانيا مثلما فاز عليه برباعية نظيفة في جولة الذهاب في إسبانيا، ولكن هذه المرة قد تبدو المباراة صعبة نظرًا لموقف أوكرانيا في المجموعة، ويتسلح الماتادور الإسباني بالروح المعنوية العالية عقب الفوز على سويسرا في الجولة السابقة بهدف نظيف.ويتربع منتخب لاروخا علي صدارة مجموعته بسبعة نقاط جمعهما من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة وحيدة أمام ألمانيا.بينما يعاني منتخب أوكرانيا من تذبذب في المستوى، حيث فشل في الفوز في آخر ثلاثة مباريات آخرهم كانت أمام الماكينات الألمانية في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف.ويعاني المنتخب الأوكراني في المركز الثالث في مجموعته ومعه من النقاط ثلاثة جمعها من الفوز في لقاء وحيد على سويسرا.