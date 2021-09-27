إشادة بطاقم الحكام الأردني في التصفيات الآسيوية

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الوكيل الإخباري - أنس عشاتلقى طاقم الحكام الأردني المكون من حكام الساحة إسراء مبيضين وحكمتي الراية "الأختين" اسلام وصابرين العبادي، إشادة واسعة على قيادتهم للمباريات التي أوكلت لهم في التصفيات المؤهلة لكأس اسيا للسيدات .وتواجد الطاقم الأردني في فلسطين، حيث قاد مباريات المجموعة الثامنة، والتي ضمت منتخبات فلسطين، ماليزيا وتايلاند، والتي أقيمت على ملعب فيصل الحسيني في العاصمة القدس.وكان المنتخب التايلاندي قد تأهل بالعلامة الكاملة، فيما جاءت ماليزيا بالوصافة بـ 3 نقاط، وفلسطين بالمركز الأخير من خسارتين.