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الأربعاء، 11-10-2023 02:41 م

إشبيلية يعلن تعيين مدرب جديد له

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الوكيل الإخباري -  أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين المدرب الأوروغوياني دييغو ألونسو لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمدرب خوسيه مينديليبار.

وقال إشبيلية في بيان رسمي، إن دييغو ألونسو سيتولى مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه سيقود تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء.
 
ونوه الفريق الإسباني، بأن آخر تجارب ألونسو التدريبية كانت مع منتخب الأوروغواي، الذي قاده للتأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" قبل أن يودع المونديال من الدور الأول.

كما أن هذه أول تجربة تدريبية لألونسو في أوروبا أيضا، بعدما درب أندية في الأوروغواي والمكسيك بالإضافة إلى إنتر ميامي الأميركي، لكنه لن يكون غريبا عن الملاعب الإسبانية، حيث سبق له التواجد مع أندية أتلتيكو مدريد وفالنسيا وملقا حين كان لاعباً.

وسجل نادي إشبيلية بداية سيئة في الدوري الإسباني هذا الموسم، فلم يحقق سوى انتصارين فقط مقابل تعادلين وأربع هزائم، ويحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب "لا ليغا" برصيد 8 نقاط.

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