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الأربعاء، 27-09-2023 02:12 م

إشبيلية يقسو على فريق تركي آل الشيخ

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الوكيل الإخباري - أمطر فريق إشبيلية شباك ضيفه ألميريا بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، وذلك في افتتاح منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت خماسية أصحاب الأرض توقيع كل من اللاعبين، المغربي يوسف النصيري، والبلجيكي دودي لوكيباكيو، والإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو، والأرجنتيني إيريك لاميلا، والإسباني كيكي سالاس، في الدقائق (7، 8، 38، 51، 90) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الكولومبي لويس سواريز هدف الشرف لفريق ألميريا من ركلة جزاء بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

وحقق فريق إشبيلية بذلك انتصاره الثاني في الموسم الحالي للدوري "لا ليغا" مقابل تعادل وثلاث هزائم، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط حصدها من 6 مباريات، وتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج مباريات هذه الجولة.

في حين مني نادي ألميريا بالهزيمة الخامسة في الموسم مقابل تعادلين، ويتذيل جدول الترتيب برصيد نقطتين فقط.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، استحوذ على ملكية نادي ألميريا، في مطلع أغسطس 2019، مقابل صفقة بلغت قيمتها 27 مليون يورو، شملت تسديد ديون النادي، وذلك وفقا لتقارير صحفية، بينما أشارت تقارير صحفية أخرى إسبانية، إلى أن قيمة شراء نادي ألميريا وصلت إلى 200 مليون يورو، شملت تسديد ديون النادي للاتحاد الإسباني، وبعض لاعبي الفريق الذي رحلوا.

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