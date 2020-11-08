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الأحد، 08-11-2020 12:12 م

إصابة جديدة بكورونا في صفوف إنتر ميلان

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الوكيل الإخباري _ أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل صفوفه بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبي الفريق قبل مواجهته أمام أتالانتا، اليوم الأحد.

ويحل إنتر ميلان ضيفًا، غدًا الأحد، على أتالانتا على ملعب جيويس في المباراة التي تقام في إطار الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، إذ يدخل النيراتزوري اللقاء وهو يحتل المركز المركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما يخوض أتالانتا المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثالث يوفنتوس.

وأوضح النادي الإيطالي أن العينة الخاصة بالحارس دانيلي باديلي جاءت إيجابية لفيروس كورونا كوفيد-19، رغم عدم ظهور أي أعراض عليه في الوقت الذي أكد فيه النيراتزوري اتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي للدوري الإيطالي.

وكان عدد من لاعبي إنتر ميلان قد أصيبوا سابقًا بفيروس كورونا ومنهم أشرف حكيمي وأشلي يونج ورادجا ناينجولان ويونيت رادو وروبيرتو جاليارديني.


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المصدر : ملاعب 

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