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السبت، 27-01-2024 04:20 م

إصابة جديدة بمنتخب مصر قبل مواجهة الكونغو

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الوكيل الإخباري - أصيب عمر مرموش لاعب منتخب مصر، بنزلة برد منعته من حضور المؤتمر الصحفي للمنتخب للحديث عن مواجهة الكونغو الديمقراطية غدا الأحد.

وأكد مصدر بمنتخب مصر ان إصابة مرموش بنزلة برد لن تمنعه من المشاركة أمام الكونغو غدا وكل ما في الأمر أن فيتوريا فضل اراحته بعدم حضور المؤتمر الصحفي للقاء.

ويحضر مروان عطية لاعب منتخب مصر، المؤتمر الصحفي بصحبة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام الكونغو الديمقراطية.

وكان من المقرر أن يحضر عمر مرموش المؤتمر ولكن تعرض لنزلة برد منعته من التواجد.

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